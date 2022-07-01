Зарядить смартфон наполовину за 4 минуты. Представлена сверхбыстрая зарядка Infinix 180W Thunder Charge

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Набирающая обороты компания Infinix решила посоперничать с гигантами рынка на предмет сверхбыстрых зарядок и представила 180W Thunder Charge.





Как можно понять из названия, это технология быстрой зарядки мощностью 180 Вт. В отличие от технологии Ultra Fast Charge 160W, которая была лишь концепцией, 180-ваттная зарядка появится в смартфонах компании, причём уже в конце текущего года. Она дебютирует во флагманском смартфоне, но пока подробностей о нём нет.

Infinix говорит, что данная технология позволит зарядить аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч до 50% за 4 минуты. Сколько понадобится на полную зарядку, компания не сообщает, но умножать указанное время на два не стоит.

Так как речь идёт об огромной для мобильного устройства мощности, технология 180W Thunder Charge получила 111 программных и аппаратных механизмов безопасности, отслеживающих множество различных показателей, включая температуру, напряжение, электромагнитные помехи и так далее.

Подразумевается и наличие 20 датчиков температуры, которые будут контролировать температуру аккумулятора, порта USB-C, преобразователей и так далее. Система будет направлена на сохранение температуры ниже 43 градусов.

Также Infinix будет использовать специальные кабели с идентификационными чипами. Только с таким кабелем будет активироваться сверхбыстрая зарядка. В случае других кабелей зарядка всё равно будет быстрой: 60 либо 100 Вт.