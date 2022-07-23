Зарубина поддержала вакханалию на могиле Шатунова

«Он был бы доволен, видя, что не зря прожил жизнь. Что у него осталось много поклонников, которые и после его ухода о нем не забывают. Это абсолютно нормально! Это же люди, что фанатели от него. Он для них – идол, икона, кумир. Они приехали издалека, дабы распрощаться с Юрием», — заметила артистка в разговоре с «Царьградом».