Зарубина поддержала вакханалию на могиле Шатунова

Певица Ольга Зарубина высказалась о поведении поклонников на могиле певца Юрия Шатунова. Она не стала осуждать людей за танцы на кладбище.
По мнению Зарубиной, сам солист «Ласкового мая» не имел бы ничего против вакханалии, которые устроили его фанаты. Как отметила артистка, главное — чтобы люди не портили памятники и все, что находится на кладбище.
«Он был бы доволен, видя, что не зря прожил жизнь. Что у него осталось много поклонников, которые и после его ухода о нем не забывают. Это абсолютно нормально! Это же люди, что фанатели от него. Он для них – идол, икона, кумир. Они приехали издалека, дабы распрощаться с Юрием», — заметила артистка в разговоре с «Царьградом».
Юрия Шатунова не стало 23 июня — он скончался на 49-м году жизни от инфаркта. Часть праха певца захоронена на Троекуровском кладбище в Москве.