Zara и Bershka рассчитывают вернуться в Россию

Компания Inditex, куда в числе прочих входят популярные сети масс-маркета Zara и Bershka, рассчитывает возобновить деятельность в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

По словам управляющего Inditex Оскара Гарсии Масейраса, компания следит за развитием ситуации на Украине и планирует вернуться на российский рынок “как только это будет возможным и позволят условия”. О чем именно идет речь, Масейрас не конкретизировал.

В начале марта из-за военной спецоперации России на Украине компания Inditex приостановила бизнес в России и закрыла свои магазины — всего их было около 500. Помимо Zara и Bershka в Inditex также входят бренды Massimo Dutti, Stradivarius, Pull & Bear и Oysho.

Владимир Путин сегодня на заседании наблюдательного совета АНО “Россия — страна возможностей” заявил, что уход западных брендов не должен стать проблемой для рынка.

Если с российского рынка кто-то уходит, то свято место пусто не бывает. Хотелось бы, чтобы отечественные производители заняли его. Нужно добавить с точки зрения технологий и материалов, а талантливых людей в РФ очень много. У нас огромные возможности,

— сказал президент.

Вместе с Inditex с российского рынка временно ушли и многие другие бренды масс-маркета, в том числе H&M, Uniqlo, Mango, а также люксовые конгломераты. Россияне стали сталкиваться с проблемами при покупке люксовых товаров и за рубежом. Самым резонансным стал случай с Chanel, где отказывались обслуживать проживающих в РФ, ссылаясь на санкционные ограничения по ввозу люксовых товаров, и не продавали вещи дороже 300 евро. Это привело к возмущению и протестам. Как сообщила в своем телеграм-канале Лаура Джугелия, в итоге это дало свои результаты. Со ссылкой на свои источники Джугелия рассказала, что, по крайней мере, в Испании бутики теперь продают россиянам изделия на сумму до 10 тысяч евро, но без tax free.