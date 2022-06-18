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Запутавшийся переводчик не смог литературно перевести слова Додика Путину

Запутавшийся переводчик не смог литературно перевести слова Додика Путину
kremlin.ru / Администрация Президента России

Петербургский международный экономический форум продолжается вплоть до поздней ночи. Напряженная работа сказалась на одном из переводчиков, который от усталости не смог сдержать эмоций во время встречи президента России Владимира Путина и члена президиума БиГ от сербов Милорада Додика.

Казусный случай произошел, когда основные мероприятия были закончены, а на Петербург опустилась глубокая ночь. Додик бодро сообщал что-то своему собеседнику, однако переводчик не совсем поспел за ходом мысли политика. В один из моментов он взял паузу, тяжело вздохнул и нецензурно выругался, забыв о включенном микрофоне. 

Санкционное давление и попытки Запада изолировать Россию от остального мира не стали помехой для делегаций и бизнесменов, решивших посетить Петербургский международный экономический форум. Так, по статистике, ПМЭФ-2022 обогнал предыдущее мероприятие.

додик переводчик Путин
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