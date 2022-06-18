Запутавшийся переводчик не смог литературно перевести слова Додика Путину

Казусный случай произошел, когда основные мероприятия были закончены, а на Петербург опустилась глубокая ночь. Додик бодро сообщал что-то своему собеседнику, однако переводчик не совсем поспел за ходом мысли политика. В один из моментов он взял паузу, тяжело вздохнул и нецензурно выругался, забыв о включенном микрофоне.