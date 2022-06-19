Запуск российских «Калибров» по пункту управления ВСУ в Днепропетровской области попал на видео

На видео запечатлен старт ракеты с корабля Черноморского флота. В ведомстве уточнили, что «Калибрами» был уничтожен пункт управления Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, где находилось более 50 генералов и других высокопоставленных военных.