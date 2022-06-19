Запуск российских «Калибров» по пункту управления ВСУ в Днепропетровской области попал на видео

Министерство обороны России опубликовало видеозапись пуска ракет «Калибр» по военным объектам на территории Украины.
На видео запечатлен старт ракеты с корабля Черноморского флота. В ведомстве уточнили, что «Калибрами» был уничтожен пункт управления Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, где находилось более 50 генералов и других высокопоставленных военных.
Кроме того, ракетными ударами на территории трансформаторного завода в городе Николаев поражены десять гаубиц М777, переданных Украине из США.