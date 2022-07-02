Запуск перспективной ракеты «Союз-5» может быть перенесен на 2024 год. Сама ракета будет готова в 2023 году, но есть сомнения в готовности стартовой площадки в Казахстане

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Первый пуск перспективной ракеты-носителя «Союз-5» может быть перенесен на 2024 год, если казахстанская сторона задержит свою часть работ по проекту «Байтерек». Об этом сообщил Дмитрий Рогозин.





«Ракета будет готова к концу 2023 года, как мы и планировали. Если казахстанская сторона задерживает часть своих работ, это означает, что пуск уйдет на 2024 год», – заявил Рогозин. По словам главы Роскосмоса, работы по созданию ракеты развернуты, сейчас проходят динамические и статические испытания топливных баков, отдельных систем.

«Российская сторона в размере более 60 млрд рублей, (если не ошибаюсь, 61,2 млрд) финансирует создание нового ракетно-космического комплекса “Союз-5” повышенного среднего класса», – добавил он.



Так выглядит бак горючего для «Союз-5»

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса «Зенит-М» для модернизации. Во вторник министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщил, что сроки начала строительства немного сдвигаются.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК «Зенит-М». Россия разрабатывает ракету «Союз-5», которую планируется запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название «Назарбаевский старт».