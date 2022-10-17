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Запрет въезда фур из ЕС не скажется на цене импортных товаров

Запрет въезда фур из ЕС не скажется на цене импортных товаров
pxhere.com

Таким мнением поделился председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в беседе с «Радио 1».

Он считает, что особого подорожания товаров ожидать не стоит, так как ряд ограничений на перевозки действует достаточно длительное время и издержки на это уже давно заложены в итоговую стоимость продукции.

Помимо этого, эксперт отмечает, что данная мера уменьшит конкуренцию у российских перевозчиков. Однако, прогнозирует, что цена перевозок не уменьшится.

«В связи с тем, что многие грузовые автоконцерны ушли из России, перестали поставлять запчасти и выполнять свои гарантийные обязательства, стоимость содержания и обслуживания фуры выросла. Этот фактор также влияет на цену перевозки и товаров. Именно поэтому в ближайшее время удешевления услуг грузоперевозок ожидать не стоит», — сообщил собеседник.

Олег Павлов отметил, что данные меры носят временный характер и и вполне вероятно ограничения могут быть сняты при наличии взаимных договоренностей с недружественными странами.

международные грузоперевозки Недружественные страны
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