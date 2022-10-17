Запрет въезда фур из ЕС не скажется на цене импортных товаров

Таким мнением поделился председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в беседе с «Радио 1».
Он считает, что особого подорожания товаров ожидать не стоит, так как ряд ограничений на перевозки действует достаточно длительное время и издержки на это уже давно заложены в итоговую стоимость продукции.
Помимо этого, эксперт отмечает, что данная мера уменьшит конкуренцию у российских перевозчиков. Однако, прогнозирует, что цена перевозок не уменьшится.
«В связи с тем, что многие грузовые автоконцерны ушли из России, перестали поставлять запчасти и выполнять свои гарантийные обязательства, стоимость содержания и обслуживания фуры выросла. Этот фактор также влияет на цену перевозки и товаров. Именно поэтому в ближайшее время удешевления услуг грузоперевозок ожидать не стоит», — сообщил собеседник.
Олег Павлов отметил, что данные меры носят временный характер и и вполне вероятно ограничения могут быть сняты при наличии взаимных договоренностей с недружественными странами.