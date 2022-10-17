Запрет въезда фур из ЕС не скажется на цене импортных товаров

«В связи с тем, что многие грузовые автоконцерны ушли из России, перестали поставлять запчасти и выполнять свои гарантийные обязательства, стоимость содержания и обслуживания фуры выросла. Этот фактор также влияет на цену перевозки и товаров. Именно поэтому в ближайшее время удешевления услуг грузоперевозок ожидать не стоит», — сообщил собеседник.