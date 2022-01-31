Запрет на уничтожение продуктов питания могут принять в России

Запрет на уничтожение продуктов питания могут принять в России Новости
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Законопроект, подразумевающий запрет на уничтожение пищевых продуктов, в скором времени внесут в Госдуму. Он будет затрагивать конфискованные и изъятые из обращения товары.

Автором законопроекта выступил глава комитета ГД по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Согласно документу, конфискованные продукты будут проходить экспертизу, где определят их пригодность к употреблению. После этого они пойдут на государственные и муниципальные нужды. Проверять качество продуктов будет Роспотребнадзор и Россельхознадзором. Об этом передают «Известия».

«Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания», — говорится в пояснительной записке.

Инициативу уже неоднократно выдвигали. Несколько лет назад с подобным предложением выступал и Роспотребнадзор. В ведомстве объясняли запрет необходимостью борьбы с утилизацией отходов. Тогда инициатива поддержана не была.

 
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