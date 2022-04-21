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Президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на
георгиевскую ленту. О том, чем грозит подобное решение гражданам государства, и
в какую сторону может измениться история страны, рассказал лидер движения
русских украинцев «Парус», общественный деятель, политический эксперт Юрий Кот в
беседе с «Народными Новостями».
19 апреля, Майя Санду заявила, что подписала закон,
запрещающий использование георгиевской ленточки. Ранее, 14 апреля, парламент Молдавии одобрил
в финальном чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых
касается непосредственного запрета георгиевской ленточки.
Молдавские депутаты ввели ответственность за изготовление,
сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование
общеизвестных атрибутов и символов, связанных якобы с «актами военной агрессии».
Таким образом, в случае правонарушения физическим лицам грозит штраф в размере
от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980
долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.
Как отметил Юрий Кот, госпожа Санду является румынкой по
паспорту. При этом она идет по пути украинских националистов в Молдавии,
запрещая георгиевскую ленту, что означает ничто иное, как пробивание дороги молдавскому
национализму и распространение русофобии.
«Она проявляет себя в качестве молдавской националистки. Русофобия
же в данной ситуации заключается не в запрете георгиевской ленты», — утонил
политолог.
По его словам, именно по такому же сценарию ситуация развивалась
и на Украине.
«Там так же начали запрещать георгиевскую ленту и сносить
памятники героям-освободителям. Сначала власти страны якобы боролись с советским
периодом. Но потом постепенно перестали скрывать свой антироссийский настрой и
стали бороться со всем, что связано с Россией», — рассказал Кот.
В этой связи политолог предупредил молдаван о том, что
подобные шаги молдавских властей ведут прямиком к печальным последствиям для государства.
«Если сейчас это не остановить, то я уверен, что все
закончится тем, что Санду приведет к власти Молдавии таких же националистов,
как и она», — констатировал политолог.
Отметим, георгиевская лента является частью многих военных
наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале конфликта на востоке
Украины в 2014 году данный символ использовало ополчение и добровольцы,
воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских националистов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.