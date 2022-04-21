Запрет георгиевской ленты только начало: журналист Кот предостерег Молдавию от «украинского сценария»

Молдавские депутаты ввели ответственность за изготовление,

сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование

общеизвестных атрибутов и символов, связанных якобы с «актами военной агрессии».

Таким образом, в случае правонарушения физическим лицам грозит штраф в размере

от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980

долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.