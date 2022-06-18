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«Запредельное неуважение»: Пригожин назвал беспределом расторжение договора с компанией «Мегалайн»

«Запредельное неуважение»: Пригожин назвал беспределом расторжение договора с компанией «Мегалайн»
Федеральное агентство новостей

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на принятое властями Санкт-Петербурга решение в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с компанией «Мегалайн» по реализации проекта «Горская».

Генеральный директор «Мегалайна» Геннадий Корупятник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Смольный, несмотря на достигнутые ранее договоренности, решил реализовать на территории промзоны «Горская» проект частного яхт-клуба.

С просьбой к Пригожину прокомментировать эту ситуацию в пресс-службу компании «Конкорд» обратились журналисты издания «Петербург Ньюс». Отвечая на их запрос, предприниматель заявил, что решение возглавляемой губернатором Петербурга Александром Бегловым команды фактически дискредитировало ПМЭФ-2022.

«Беглов проявил запредельное неуважение к инвесторам, фактически дискредитировав экономический форум. Есть такое понятие “прецедент”: если один раз расторгнуть соглашение с инвестором, российским, патриотичным, активным, затаскивающим деньги из-за границы в Россию, а не, наоборот, находящегося под всеми возможными санкциями и обвинениями Запада. И если такие соглашения расторгаются в пользу лиц с сомнительным литовским гражданством, то это на Руси называется “******, приплыли”», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».

prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»
prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

Бизнесмен добавил, что госслужащий просто не имеет права допускать подобного самодурства и должен осознавать последствия принимаемых им решений для инвестиционного климата города. В заключение Пригожин допустил, что причина подобного беспредела может крыться исключительно в личных качествах отдельно взятого человека.

горская мегалайн петербург пмэф-2022 пригожин
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