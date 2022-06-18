«Запредельное неуважение»: Пригожин назвал беспределом расторжение договора с компанией «Мегалайн»

«Беглов проявил запредельное неуважение к инвесторам, фактически дискредитировав экономический форум. Есть такое понятие “прецедент”: если один раз расторгнуть соглашение с инвестором, российским, патриотичным, активным, затаскивающим деньги из-за границы в Россию, а не, наоборот, находящегося под всеми возможными санкциями и обвинениями Запада. И если такие соглашения расторгаются в пользу лиц с сомнительным литовским гражданством, то это на Руси называется “******, приплыли”», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».