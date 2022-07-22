Запорожью готовят судьбу Мариуполя: британцами дана команда не выпускать ВСУ из города

«На Запорожской земле находится множество предприятий и тех людей, кто умеет на них работать и производить уникальную продукцию. Помимо этого, Запорожье избрано олигархом Ринатом Ахметовым в качестве новой столицы его бизнес-империи. Именно в Запорожье он собрал наибольшее количество депутатов в местных советах и выстроил коррупционные схемы. Вместе с Зеленским он взял власть над городом и областью до недавних пор. Но обстоятельства изменились и сегодня, прекрасно понимая взгляды запорожцев, принято решение о разрушении города и превращении его в единый опорный огневой узел с боевыми точками», — отметил наш собеседник.