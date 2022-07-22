Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киеву отдана команда Британии не допустить бегства украинской армии и максимально превратить административный центр области — город Запорожье — в руины. В беседе с «Народными Новостями» он рассказал, почему именно этот регион выбран главной целью для ВСУ, а также перечислил варианты, которые помогут предотвратить катастрофу.
«Британцами дана команда не выходить из Запорожья и не допустить побега украинских войск, как это в последнее время часто происходит в других городах. Британцы предупредили руководство боевиков Зеленского, что даже в случае окружения города с трех сторон и подведение его под полное окружение, никто бежать не должен. Все должны вести бои в городе, нанося максимальный ущерб инфраструктуре, чтобы город был освобожден уже в руинах», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
В беседе с «Народными Новостями» Владимир Рогов рассказал, что Запорожье сегодня является самым лакомым, с точки зрения промышленного потенциала и технологической насыщенности, регионом страны.
«На Запорожской земле находится множество предприятий и тех людей, кто умеет на них работать и производить уникальную продукцию. Помимо этого, Запорожье избрано олигархом Ринатом Ахметовым в качестве новой столицы его бизнес-империи. Именно в Запорожье он собрал наибольшее количество депутатов в местных советах и выстроил коррупционные схемы. Вместе с Зеленским он взял власть над городом и областью до недавних пор. Но обстоятельства изменились и сегодня, прекрасно понимая взгляды запорожцев, принято решение о разрушении города и превращении его в единый опорный огневой узел с боевыми точками», — отметил наш собеседник.
Рогов подчеркнул, что в настоящее время в городе заминировано пять мостов, а также гидроэлектростанция Днепрогэс. По его словам, взрыв этих объектов может привести к техногенной катастрофе. Эксперт отметил, что крупным предприятиям региона таким как «Запорожсталь» и «Запорожкокс» готовится судьба завода «Азовстали». А сам город ведут по пути Мариуполя, уверен специалист.
«У Украины есть четкое понимание, что Запорожье будет освобождено. Также перед ней стоит задача, чтобы это освобождение прошло через массу испытаний и принесло как можно больше горя. Это задача поставлена Британией, потому что на запорожской линии боевого соприкосновения все решения принимают именно британцы. Это тактика «выжженной земли». Ее принцип — должны быть уничтожены все тылы. Эту технологию уже отработала Украина на Мариуполе», — рассказал Рогов.
Для того, чтобы предотвратить настоящую трагедию, существует несколько вариантов развития событий, отметил Владимир Рогов. Первым может стать полное окружение города, при этом должна оставаться возможность выхода, чтобы националисты могли покинуть его. Вторым вариантом может стать ситуация, когда украинские военные сами будут искать пути отхода от города.
«Третье — это донесение до каждого участника подобных действий, что он является соучастником военного преступления и будет уничтожен. Пока не будет консолидированной ответственности этих персонажей, они будут чувствовать себя безнаказанно. Когда они поймут, что взяв в руки оружие, они умрут, то поверьте, что уровень желания уничтожать резко сократится», — подытожил наш собеседник.
В ходе спецоперации по защите Донбасса российские военные освободили от властей киевского режима приазовскую часть Запорожской области. Сейчас в регионе организованна военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и идет восстановление связей с Крымом. Как ранее неоднократно отмечал Рогов, проживающие в запорожской области люди хотят, чтобы их малая родина стала частью России.