Запорожским призывникам помогали бежать на подконтрольную России территорию

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о новой схеме уклонения граждан от призыва в армию. Данные были опубликованы подконтрольной Киеву администрацией Запорожской области, передает РИА Новости.
По информации ведомства, украинских призывников вывозили на подконтрольную России территорию Запорожской области. В СБУ сообщили, что была раскрыта группа лиц, которая помогала не поддерживающим киевскую власть молодым людям бежать от призыва.
Так, стало известно, что организатором схемы был житель Мелитополя, который стал перевозить своих знакомых в город с подконтрольных Украине территорий.
Для каждого гражданина была предварительно подготовлена своя «легенда», например, о поездке к родственникам или волонтерстве. Позже мужчина обеспечивал призывников жильем, а затем помогал перебраться в Крым.
Однако украинские власти обвинили организатора в якобы незаконном переправлении людей через границу Украины. Об этом сообщили в администрации области.