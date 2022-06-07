Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя в Запорожской области Галина Данильченко объявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией.
В Запорожье знают, что будущее региона едино с РФ. Данильченко сообщила, что Мелитополь посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Глава ВГА отметила, что Кириенко выразил благодарность работникам сферы ЖКХ, медицины, образования и руководству в целом за налаживание мирной жизни. В свою очередь Данильченко поблагодарила Россию за поддержку и помощь.