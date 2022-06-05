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Записавший песню в поддержку Украины Макс Корж выступит в России

Записавший песню в поддержку Украины Макс Корж выступит в России
prt scryoutube.com/Respect Production

Исполнитель хитов «Небо поможет нам» и «Жить в кайф» Макс Корж анонсировал тур по России, несмотря на свою проукраинскую позицию.

Певец планирует выступить 25 июня в Екатеринбурге, 9 июля его будут ждать в Новосибирске, а 3 сентября — в Петербурге. Ранее он выпустил клип на песню «Свой дом». В этой композиции он поддержал Украину и высказался против спецоперации.

После прослушивания трека многие поклонники Коржа стали отписываться от него в соцсетях. Однако это не повлияло на решение белорусского артиста приехать в Россию.

Ранее критиковавший РФ украинский певец Макс Барских заявил, что не против присутствия россиян на своих концертах в Германии. Журналистка Алена Жигалова уличила его в двуличности. 

концерт корж Россия Украина
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