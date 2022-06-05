Записавший песню в поддержку Украины Макс Корж выступит в России

Певец планирует выступить 25 июня в Екатеринбурге, 9 июля его будут ждать в Новосибирске, а 3 сентября — в Петербурге. Ранее он выпустил клип на песню «Свой дом». В этой композиции он поддержал Украину и высказался против спецоперации.