Записаться к нотариусу теперь можно онлайн. Еще семь госуслуг в России стали доступны в электронном формате

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Правительство России расширило перечень услуг, которые граждане и бизнес смогут получать в электронной форме. В него добавили семь новых позиций, а соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.





«В список добавлены еще семь услуг. Теперь будет проводиться работа по их размещению на едином портале государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении кабмина.

Так, например, пользователи смогут записываться на прием к нотариусу. Сервис будет иметь две возможности. «Одна из них позволит записаться на прием по вопросу, связанному с открытием наследственного дела и получением свидетельства о праве на наследство, вторая — на прием по всем остальным вопросам», — рассказали в правительстве.

Ранее в качестве эксперимента электронной записью к нотариусу могли воспользоваться жители Белгородской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Теперь такой электронный сервис решено внедрять по всей стране.

«Еще одна востребованная услуга, которая также будет доступна на портале госуслуг, касается получения выписки из бюро кредитных историй — отчета, где отражается качество обслуживания кредитов заемщиками», — указали в кабмине. Распоряжением предусмотрено расширение перечня электронных услуг и для бизнеса. Так, предприниматели с помощью портала госуслуг смогут получать сведения из реестра инвестиционных советников, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и другую информацию.

Принятое решение — часть работы по упрощению доступа к госуслугам. В апреле Михаил Мишустин утвердил концепцию поэтапного перехода к предоставлению гражданам большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Работу планируется завершить к концу 2023 года.