Запись видео 4К 60 к/с, 48 Мп, система уклонения от препятствий и 47 минут полета за 830 евро. Качественные рендеры и новые подробности о дроне DJI Mini 3 Pro

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Мы уже публиковали живые фото и видео дрона DJI Mini 3 Pro, а сейчас источник опубликовал пару очень качественных рендеров устройства. Все идет к официальной премьере: по слухам, она должна была состояться в апреле, но из-за вспышки COVID-19 в Китае ее перенесли на май.





DJI Mini 3 Pro по-прежнему окажется компактным устройством – его масса не превысит порог в 250 граммов. Максимальное время полета при использовании стандартного аккумулятора составит 34 минуты, аккумулятора повышенной емкости – 47 минут. Дрону приписан датчик изображения разрешением 48 Мп оптического формата 1/1,3 дюйма. Устройство сможет записывать видео 4К со скоростью 60 к/с или видео Full HD со скоростью 120 к/с. Обновленный контроллер из комплекта Fly More Combo будет использовать протокол передачи данных O3. Наконец, источник подтверждает наличие полноценной системы уклонения от препятствий с поддержкой APAS 4.0.





DJI Mini 3 Pro должен поступить в продажу в мае. Один онлайновый магазин из Нидерландов уже включил новинку в свой каталог с ценой 830 евро.