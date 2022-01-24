Запеканка из куриной печени: 6 золотых рецептов

Если захотелось аппетитного и небанального ужина на скорую руку, запеканка из куриной печени меня выручит. Удивительно, как этот продукт хорошо сочетается с некоторыми ингредиентами, на которые сразу и не подумаешь! Оказывается, печень можно не просто жарить или использовать для приготовления закусочного торта.
Я собрала свои любимые рецепты запеканок из куриной печени, которые сама готовлю регулярно. Каждая из них — произведение кулинарного искусства, заслуживающее громких оваций. Особенно рекомендую запеканку с яйцом и зеленью или куриную печень со сливами. Вы посмотрите на этот продукт другими (влюбленными) глазами!
Как готовится запеканка из куриной печени
Запеканка из куриной печени и риса
Ингредиенты
- 500 г куриной печени
- 1 луковица
- чеснок по вкусу
- 0,5 стак. соевого молока
- 1 стак. риса
- 2 яйца
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 2 ст. л. пшеничной муки
Приготовление
- Промойте печень, залейте ее на полчаса водой, а затем очистите от прожилок.
- Пропустите печень вместе с луком через мясорубку, добавьте вареный рис, молоко, соль и перец по вкусу.
- Отделите белки от желтков, желтки влейте к печени, перемешайте.
- Белки взбейте в пышную пену и введите к общей массе.
- Смажьте форму для запекания маслом, влейте смесь для запеканки. Выпекайте полчаса в духовке, разогретой до 180 °С.
Куриная печень, запеченная с колбасой
Ингредиенты
- 300 г куриной печени
- 100 г копченой колбасы
- 1 луковица
- 3 ст. л. растительного масла
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- специи по вкусу
Приготовление
- Промойте и просушите печень.
- Смешайте растительное масло, специи, соль и перец. Залейте печень приготовленной смесью и оставьте на 40 минут.
- Нарежьте лук полукольцами, обжарьте его на сковороде, разогретой с маслом.
- Тонко нарежьте копченую колбасу.
- На лист фольги выложите сперва колбасу, затем обжаренный лук, а сверху — печень. Сверните фольгу конфеткой и выпекайте 15 минут при 200 °С.
- Разверните фольгу и верните блюдо в духовку еще на 5 минут.
Запеканка с куриной печенью, яйцами и зеленью
Ингредиенты
- 400 г куриной печени
- 8 яиц
- 2 ст. л. пшеничной муки
- 1 пуч. зеленого лука
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 1 пуч. укропа
- растительное масло по вкусу
Приготовление
- Промойте и очистите печень. Сложите ее в дуршлаг, опустите его в кастрюлю с подсоленной водой и варите около 4 минут.
- Затем обдайте печень холодной водой и крупно нарежьте.
- Отварите 4 яйца вкрутую. Очистите их и отделите желтки от белков. Крупно нарежьте белки.
- Мелко порубите укроп и петрушку.
- Печень, белки, желтки и зелень смешайте, посолив и поперчив ингредиенты.
- Оставшиеся 4 сырых яйца смешайте с солью, перцем и мукой. Взбейте до однородности.
- Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите смесь печени и яиц, залейте яичной массой.
- Выпекайте блюдо 40 минут при температуре 180 °С.
Запеканка с куриной печенью по-болгарски
Ингредиенты
- 500 г куриной печени
- 8 яиц
- 3 ст. л. муки
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- зеленый лук по вкусу
- петрушка по вкусу
- укроп по вкусу
Приготовление
- Промойте куриную печень и отварите ее до готовности. Отдельно отварите вкрутую 4 яйца.
- Яйца нарежьте четвертинками, а печень крупно порубите.
- Взбейте оставшиеся яйца с солью, перцем и мукой.
- Добавьте к яичной смеси мелко нарезанную зелень, яйца и печень, аккуратно перемешайте ингредиенты.
- Переложите заготовку в форму для выпекания и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 45 минут.
Запеканка с куриной печенью и сливами
Ингредиенты
- 1 кг куриной печени
- 400 г слив
- 2 луковицы
- 50 г маргарина
- растительное масло по вкусу
- 1 ч. л. сахара
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Обжарьте овощ в небольшом количестве растительного масла до прозрачности.
- Промойте и очистите куриную печень.
- Выложите на дно формы для запекания сперва лук, а затем печень, посолите и поперчите ингредиенты.
- Разрежьте сливы пополам и выложите их на печень мякотью вниз, присыпьте их сахаром.
- Маргарин нарежьте небольшими кусочками и выложите между половинками слив.
- Выпекайте блюдо 35 минут при температуре 180 °С. Перед подачей полейте запеканку соусом, в котором она готовилась.
Запеченная печень по-царски
Ингредиенты
- 500 г куриной печени
- 0,5 стак. манной крупы
- 500 г моркови
- 0,5 стак. соевого молока
- 500 г лука
- 4 ст. л. майонеза
- растительное масло по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Промойте, очистите и измельчите в мясорубке куриную печень.
- Добавьте к печени манку, молоко, соль и перец по вкусу. Поставьте смесь на 1 час в холодильник.
- Очистите овощи. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Тушите ингредиенты на маленьком огне в растительном масле до полуготовности.
- В форму для выпекания выложите половину моркови и лука, затем печень. Повторите слои.
- Сверху смажьте заготовку майонезом и выпекайте 1 час в духовке, разогретой до 190 °С.
Попробуйте приготовить любую из этих запеканок из куриной печени в духовке, чтобы накормить домашних сытным и ароматным ужином. Этот продукт полюбят даже те, кто раньше его на дух не переносил. Кроме того, такая запеканка не будет лишней и на праздничном застолье. А вы готовите куриную печень?
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