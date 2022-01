Запеканка из куриной печени: 6 золотых рецептов

Если захотелось аппетитного и небанального ужина на скорую руку, запеканка из куриной печени меня выручит. Удивительно, как этот продукт хорошо сочетается с некоторыми ингредиентами, на которые сразу и не подумаешь! Оказывается, печень можно не просто жарить или использовать для приготовления закусочного торта.

Я собрала свои любимые рецепты запеканок из куриной печени, которые сама готовлю регулярно. Каждая из них — произведение кулинарного искусства, заслуживающее громких оваций. Особенно рекомендую запеканку с яйцом и зеленью или куриную печень со сливами. Вы посмотрите на этот продукт другими (влюбленными) глазами!

Как готовится запеканка из куриной печени

Запеканка из куриной печени и риса

Ингредиенты

500 г куриной печени

1 луковица

чеснок по вкусу

0,5 стак. соевого молока

1 стак. риса

2 яйца

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

2 ст. л. пшеничной муки

Приготовление

Промойте печень, залейте ее на полчаса водой, а затем очистите от прожилок. Пропустите печень вместе с луком через мясорубку, добавьте вареный рис, молоко, соль и перец по вкусу. Отделите белки от желтков, желтки влейте к печени, перемешайте. Белки взбейте в пышную пену и введите к общей массе. Смажьте форму для запекания маслом, влейте смесь для запеканки. Выпекайте полчаса в духовке, разогретой до 180 °С.

Куриная печень, запеченная с колбасой

Ингредиенты

300 г куриной печени

100 г копченой колбасы

1 луковица

3 ст. л. растительного масла

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

специи по вкусу

Приготовление

Промойте и просушите печень. Смешайте растительное масло, специи, соль и перец. Залейте печень приготовленной смесью и оставьте на 40 минут. Нарежьте лук полукольцами, обжарьте его на сковороде, разогретой с маслом. Тонко нарежьте копченую колбасу. На лист фольги выложите сперва колбасу, затем обжаренный лук, а сверху — печень. Сверните фольгу конфеткой и выпекайте 15 минут при 200 °С. Разверните фольгу и верните блюдо в духовку еще на 5 минут.

Запеканка с куриной печенью, яйцами и зеленью

Ингредиенты

400 г куриной печени

8 яиц

2 ст. л. пшеничной муки

1 пуч. зеленого лука

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

1 пуч. укропа

растительное масло по вкусу

Приготовление

Промойте и очистите печень. Сложите ее в дуршлаг, опустите его в кастрюлю с подсоленной водой и варите около 4 минут. Затем обдайте печень холодной водой и крупно нарежьте. Отварите 4 яйца вкрутую. Очистите их и отделите желтки от белков. Крупно нарежьте белки. Мелко порубите укроп и петрушку. Печень, белки, желтки и зелень смешайте, посолив и поперчив ингредиенты. Оставшиеся 4 сырых яйца смешайте с солью, перцем и мукой. Взбейте до однородности. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите смесь печени и яиц, залейте яичной массой. Выпекайте блюдо 40 минут при температуре 180 °С.

Запеканка с куриной печенью по-болгарски

Ингредиенты

500 г куриной печени

8 яиц

3 ст. л. муки

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

зеленый лук по вкусу

петрушка по вкусу

укроп по вкусу

Приготовление

Промойте куриную печень и отварите ее до готовности. Отдельно отварите вкрутую 4 яйца. Яйца нарежьте четвертинками, а печень крупно порубите. Взбейте оставшиеся яйца с солью, перцем и мукой. Добавьте к яичной смеси мелко нарезанную зелень, яйца и печень, аккуратно перемешайте ингредиенты. Переложите заготовку в форму для выпекания и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 45 минут.

Запеканка с куриной печенью и сливами

Ингредиенты

1 кг куриной печени

400 г слив

2 луковицы

50 г маргарина

растительное масло по вкусу

1 ч. л. сахара

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Обжарьте овощ в небольшом количестве растительного масла до прозрачности. Промойте и очистите куриную печень. Выложите на дно формы для запекания сперва лук, а затем печень, посолите и поперчите ингредиенты. Разрежьте сливы пополам и выложите их на печень мякотью вниз, присыпьте их сахаром. Маргарин нарежьте небольшими кусочками и выложите между половинками слив. Выпекайте блюдо 35 минут при температуре 180 °С. Перед подачей полейте запеканку соусом, в котором она готовилась.

Запеченная печень по-царски

Ингредиенты

500 г куриной печени

0,5 стак. манной крупы

500 г моркови

0,5 стак. соевого молока

500 г лука

4 ст. л. майонеза

растительное масло по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Промойте, очистите и измельчите в мясорубке куриную печень. Добавьте к печени манку, молоко, соль и перец по вкусу. Поставьте смесь на 1 час в холодильник. Очистите овощи. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Тушите ингредиенты на маленьком огне в растительном масле до полуготовности. В форму для выпекания выложите половину моркови и лука, затем печень. Повторите слои. Сверху смажьте заготовку майонезом и выпекайте 1 час в духовке, разогретой до 190 °С.

Попробуйте приготовить любую из этих запеканок из куриной печени в духовке, чтобы накормить домашних сытным и ароматным ужином. Этот продукт полюбят даже те, кто раньше его на дух не переносил. Кроме того, такая запеканка не будет лишней и на праздничном застолье. А вы готовите куриную печень?

