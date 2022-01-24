Запеканка из куриной печени: 6 золотых рецептов

Запеканка из куриной печени: 6 золотых рецептов Полезные советы
На чтение 5 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено


Если захотелось аппетитного и небанального ужина на скорую руку, запеканка из куриной печени меня выручит. Удивительно, как этот продукт хорошо сочетается с некоторыми ингредиентами, на которые сразу и не подумаешь! Оказывается, печень можно не просто жарить или использовать для приготовления закусочного торта.

Я собрала свои любимые рецепты запеканок из куриной печени, которые сама готовлю регулярно. Каждая из них — произведение кулинарного искусства, заслуживающее громких оваций. Особенно рекомендую запеканку с яйцом и зеленью или куриную печень со сливами. Вы посмотрите на этот продукт другими (влюбленными) глазами!

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Содержание
  1. Как готовится запеканка из куриной печени
  2. Запеканка из куриной печени и риса
  3. Куриная печень, запеченная с колбасой
  4. Запеканка с куриной печенью, яйцами и зеленью
  5. Запеканка с куриной печенью по-болгарски
  6. Запеканка с куриной печенью и сливами
  7. Запеченная печень по-царски

Как готовится запеканка из куриной печени

Запеканка из куриной печени и риса

Ингредиенты

  • 500 г куриной печени
  • 1 луковица
  • чеснок по вкусу
  • 0,5 стак. соевого молока
  • 1 стак. риса
  • 2 яйца
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 2 ст. л. пшеничной муки

Приготовление

  1. Промойте печень, залейте ее на полчаса водой, а затем очистите от прожилок.
  2. Пропустите печень вместе с луком через мясорубку, добавьте вареный рис, молоко, соль и перец по вкусу.
  3. Отделите белки от желтков, желтки влейте к печени, перемешайте.
  4. Белки взбейте в пышную пену и введите к общей массе.
  5. Смажьте форму для запекания маслом, влейте смесь для запеканки. Выпекайте полчаса в духовке, разогретой до 180 °С.

Куриная печень, запеченная с колбасой

Ингредиенты

  • 300 г куриной печени
  • 100 г копченой колбасы
  • 1 луковица
  • 3 ст. л. растительного масла
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • специи по вкусу

Приготовление

  1. Промойте и просушите печень.
  2. Смешайте растительное масло, специи, соль и перец. Залейте печень приготовленной смесью и оставьте на 40 минут.
  3. Нарежьте лук полукольцами, обжарьте его на сковороде, разогретой с маслом.
  4. Тонко нарежьте копченую колбасу.
  5. На лист фольги выложите сперва колбасу, затем обжаренный лук, а сверху — печень. Сверните фольгу конфеткой и выпекайте 15 минут при 200 °С.
  6. Разверните фольгу и верните блюдо в духовку еще на 5 минут.

Запеканка с куриной печенью, яйцами и зеленью

Ингредиенты

  • 400 г куриной печени
  • 8 яиц
  • 2 ст. л. пшеничной муки
  • 1 пуч. зеленого лука
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 1 пуч. укропа
  • растительное масло по вкусу

Приготовление

  1. Промойте и очистите печень. Сложите ее в дуршлаг, опустите его в кастрюлю с подсоленной водой и варите около 4 минут.
  2. Затем обдайте печень холодной водой и крупно нарежьте.
  3. Отварите 4 яйца вкрутую. Очистите их и отделите желтки от белков. Крупно нарежьте белки.
  4. Мелко порубите укроп и петрушку.
  5. Печень, белки, желтки и зелень смешайте, посолив и поперчив ингредиенты.
  6. Оставшиеся 4 сырых яйца смешайте с солью, перцем и мукой. Взбейте до однородности.
  7. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите смесь печени и яиц, залейте яичной массой.
  8. Выпекайте блюдо 40 минут при температуре 180 °С.

Запеканка с куриной печенью по-болгарски

Ингредиенты

  • 500 г куриной печени
  • 8 яиц
  • 3 ст. л. муки
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • зеленый лук по вкусу
  • петрушка по вкусу
  • укроп по вкусу

Приготовление

  1. Промойте куриную печень и отварите ее до готовности. Отдельно отварите вкрутую 4 яйца.
  2. Яйца нарежьте четвертинками, а печень крупно порубите.
  3. Взбейте оставшиеся яйца с солью, перцем и мукой.
  4. Добавьте к яичной смеси мелко нарезанную зелень, яйца и печень, аккуратно перемешайте ингредиенты.
  5. Переложите заготовку в форму для выпекания и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 45 минут.

Запеканка с куриной печенью и сливами

Ингредиенты

  • 1 кг куриной печени
  • 400 г слив
  • 2 луковицы
  • 50 г маргарина
  • растительное масло по вкусу
  • 1 ч. л. сахара
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Обжарьте овощ в небольшом количестве растительного масла до прозрачности.
  2. Промойте и очистите куриную печень.
  3. Выложите на дно формы для запекания сперва лук, а затем печень, посолите и поперчите ингредиенты.
  4. Разрежьте сливы пополам и выложите их на печень мякотью вниз, присыпьте их сахаром.
  5. Маргарин нарежьте небольшими кусочками и выложите между половинками слив.
  6. Выпекайте блюдо 35 минут при температуре 180 °С. Перед подачей полейте запеканку соусом, в котором она готовилась.

Запеченная печень по-царски

Ингредиенты

  • 500 г куриной печени
  • 0,5 стак. манной крупы
  • 500 г моркови
  • 0,5 стак. соевого молока
  • 500 г лука
  • 4 ст. л. майонеза
  • растительное масло по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Промойте, очистите и измельчите в мясорубке куриную печень.
  2. Добавьте к печени манку, молоко, соль и перец по вкусу. Поставьте смесь на 1 час в холодильник.
  3. Очистите овощи. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Тушите ингредиенты на маленьком огне в растительном масле до полуготовности.
  4. В форму для выпекания выложите половину моркови и лука, затем печень. Повторите слои.
  5. Сверху смажьте заготовку майонезом и выпекайте 1 час в духовке, разогретой до 190 °С.

Попробуйте приготовить любую из этих запеканок из куриной печени в духовке, чтобы накормить домашних сытным и ароматным ужином. Этот продукт полюбят даже те, кто раньше его на дух не переносил. Кроме того, такая запеканка не будет лишней и на праздничном застолье. А вы готовите куриную печень?

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