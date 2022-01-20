Запасы зерна в Госрезерве Украины находятся на критически низком уровне

Дефицит энергоносителей отразился на всех отраслях украинской экономики. Об этом заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот».

Украина сейчас переживает не самые лучшие времена. Производство практически остановилось, гривна дешевеет. Дефицит энергоносителей влияет на все отрасли экономики. Белашко считает, что главная проблема заключается в неумелом управлении государством.

«Вся пшеница твердых сортов была отправлена из Украины на экспорт, преимущественно в Турцию. Сейчас украинские хлебозаводы вынуждены покупать муку турецкого производства, сделанную из зерна, выращенного в стране. Это проблема госуправления», — цитирует политолога ФАН.

Власти закрывали глаза на вывоз зерна из страны. Они даже думать забыли об обеспечении продовольственной безопасности. Результатом такой политики стало падение национальной валюты. Инвесторы избавились от украинских ценных бумаг, и теперь система управления рушится на глазах, констатировал Белашко.

Стоимость древесины на территории Украины достигла рекордных значений. Средняя цена лотов на биржевых аукционах увеличилась сразу на 35%, а рекордное повышение составило 602%.

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