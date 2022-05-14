Запасы белой рыбы и масла истощились в Великобритании из-за ситуации на Украине

Издание отмечает, что большая доля трески и пикши, потребляемой в Британии, вылавливается судами РФ. Из-за плохого улова и американских пошлин на российскую продукцию ее цена заметно поднялась. Также роль сыграл украинский кризис: он повлиял на поставки, из-за чего стоимость растительного масла с 2020 года выросла на 150%.