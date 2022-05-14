Запасы белой рыбы и масла истощились в Великобритании из-за ситуации на Украине

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Британские магазины традиционной местной еды оказались на грани банкротства из-за проблем, связанных с введением антироссийских санкций, и ситуации на Украине, пишет Financial Times.
Издание отмечает, что большая доля трески и пикши, потребляемой в Британии, вылавливается судами РФ. Из-за плохого улова и американских пошлин на российскую продукцию ее цена заметно поднялась. Также роль сыграл украинский кризис: он повлиял на поставки, из-за чего стоимость растительного масла с 2020 года выросла на 150%.
В европейских государствах наблюдается рост цен на продукты и энергоресурсы после введения Западом антироссийских санкций. Ограничительные меры стали ответом на российскую спецоперацию по денацификации Украины.
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