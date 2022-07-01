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В сложившихся условиях, когда Россия оказался под жёсткими санкциями со стороны России и ЕС, уже сегодня приходится думать о том, что будет с самолетной техникой спустя несколько лет.

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что нынешних запасов самолетной техники в России хватит на 3-4 года.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что в ближайшие четыре года Россия может быть вынуждена остановить от половины до двух третей своих коммерческих самолётов, чтобы разобрать их на запчасти.





Многие поставщики комплектующих на фоне санкций против РФ со стороны Евросоюза и США разорвали отношения с российским авиапромом. В Россию запрещены поставки новых самолетов, а также наложен запрет на техническое обслуживание, поставку расходников и запчастей.

Конечно, если удастся решить вопрос с поставкой расходников и запчастей через третьи страны, то российский авиапарк можно будет эксплуатировать еще долго. Правительство уже разрешило устанавливать на самолеты запчасти с документами из широкого списка третьих стран, а также не обновлять их программное обеспечение и сервисную документацию.

Ранее сообщалось, что два российских перевозчика обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям.