Запашный заявил, что Ротару и Пугачева не заслужили свою славу

Знаменитый цирковой артист и дрессировщик Эдгар Запашный признался, что следит за происходящим в российском шоу-бизнесе и крайне недоволен антироссийской позицией некоторых деятелей искусства.
Как рассказали авторы портала NEWS.ru, Запашный считает, что мало кто из известных отечественных артистов переживал за судьбу России, за исключением разве что Иосифа Кобзона.
«Кобзон не только продолжал петь, но и делал для страны столько, сколько не сделали ни Алла Пугачева, ни София Ротару. Последние не были замечены в улучшении жизни страны, хотя при этом оставались суперпевицами. Они всегда оставались в стороне, но это их жизнь», — рассказал Запашный.
Он добавил, что не понимает, как некоторые знаменитости любят критиковать Россию, и тем не менее продолжает зарабатывать в стране деньги.
«Я бы затыкал им рот пожестче, чтобы не раскачивать ситуацию, чтобы ребята на фронте чувствовали поддержку. Я бы создавал определенную ауру, чтобы общий эмоциональный фон был несколько другой», — добавил дрессировщик.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.