Запашный заявил, что Ротару и Пугачева не заслужили свою славу

«Кобзон не только продолжал петь, но и делал для страны столько, сколько не сделали ни Алла Пугачева, ни София Ротару. Последние не были замечены в улучшении жизни страны, хотя при этом оставались суперпевицами. Они всегда оставались в стороне, но это их жизнь», — рассказал Запашный.