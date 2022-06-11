Запашный заявил, что «отдельные персонажи» много лет пытались вернуть Сердючку в Россию

Запашный опубликовал видео, на кадрах которого Сердючка выступает в киевском метро перед украинскими военными со словами «Геть с Украины, москаль некрасивый!». Дрессировщик отметил, что этот артист мог вернуться на российскую сцену благодаря стараниям отдельных звезд шоу-бизнеса.