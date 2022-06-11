Запашный заявил, что «отдельные персонажи» много лет пытались вернуть Сердючку в Россию

Представитель известной цирковой династии, дрессировщик Эдгард Запашный высказался об антироссийском концерте украинского исполнителя Андрея Данилко, больше известного как Верка Сердючка.
Запашный опубликовал видео, на кадрах которого Сердючка выступает в киевском метро перед украинскими военными со словами «Геть с Украины, москаль некрасивый!». Дрессировщик отметил, что этот артист мог вернуться на российскую сцену благодаря стараниям отдельных звезд шоу-бизнеса.
«Та самая Верка Сердючка, которую отдельные персонажи из нашего шоу-бизнеса много лет возвращали на российский рынок после ее оскорбительного выступления на Евровидении. Давай, до свидания!», — заявил представитель известной цирковой династии в своем Telegram-канале.
Данилко делает русофобские заявления с момента начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Кроме того, певец спел антироссийскую песню еще в 2007 году на песенном конкурсе «Евровидение».