Представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный рассказал о зверствах бойцов Вооруженных сил Украины.
Запашный посетил столичный госпиталь, где пообщался с ранеными участниками спецоперации. Дрессировщик остался в шоке от жестоких историй, которые услышал от солдат.
«Посетив клинику имени академика Бурденко и поговорив с нашими ранеными парнями, мы с братом услышали много ужасных историй. Зверства укрофашистов не знают границ», — написал Запашный в своем Telegram-канале.
По словам артиста цирка, бойцы ВСУ издевались над пленными и применяли к ним бесчеловечные пытки. Кроме того, был случай жестокого группового изнасилования беременной женщины, после чего ее убили выстрелом в живот.