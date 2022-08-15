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Запашный рассказал об издевательствах ВСУ и убийстве беременной женщины

Запашный рассказал об издевательствах ВСУ и убийстве беременной женщины
АГН Москва/Global Look Press

Представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный рассказал о зверствах бойцов Вооруженных сил Украины.

Запашный посетил столичный госпиталь, где пообщался с ранеными участниками спецоперации. Дрессировщик остался в шоке от жестоких историй, которые услышал от солдат.

«Посетив клинику имени академика Бурденко и поговорив с нашими ранеными парнями, мы с братом услышали много ужасных историй. Зверства укрофашистов не знают границ», — написал Запашный в своем Telegram-канале.

По словам артиста цирка, бойцы ВСУ издевались над пленными и применяли к ним бесчеловечные пытки. Кроме того, был случай жестокого группового изнасилования беременной женщины, после чего ее убили выстрелом в живот.

ВСУ запашный Украина
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