Запашный предложил россиянам выбрать замену Галкину на шоу «Лучше всех!»

Галкин выступил против проведения специальной операции по защите граждан Донбасса и покинул Россию. Вскоре стало известно, что шоумен лишился всей работы в родной стране. Тогда под угрозой оказалось будущее всех передач, ведущим которых он являлся. Среди таких оказалось популярное шоу детских талантов «Лучше всех!».