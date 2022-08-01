Запашный предложил россиянам выбрать замену Галкину на шоу «Лучше всех!»

Дрессировщик Эдгард Запашный предложил россиянам выбрать нового ведущего шоу «Лучше всех» вместо юмориста Максима Галкина.
Галкин выступил против проведения специальной операции по защите граждан Донбасса и покинул Россию. Вскоре стало известно, что шоумен лишился всей работы в родной стране. Тогда под угрозой оказалось будущее всех передач, ведущим которых он являлся. Среди таких оказалось популярное шоу детских талантов «Лучше всех!».
Запашный в своем Telegram-канале решил устроить опрос, призвав россиян выбрать достойную замену Галкину. Среди предложенных вариантов оказались Дмитрий Нагиев, Александр Олешко и Валдис Пельш. У подписчиков дрессировщика также была возможность проголосовать за варианты «кто-то из женщин», «закрыть программу», «Хрюша» или предложить свой вариант в комментариях.