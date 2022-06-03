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Запашный предложил лишить Невзорова российского паспорта

Запашный предложил лишить Невзорова российского паспорта
wikimepia.org / Loloxl9 / CC BY-SA 4.0

Дрессировщик Эдгард Запашный призвал лишить российского гражданства журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ). Артист считает, что у публициста отсутствует уважение к стране. 

Ранее в прессе появилась информация, что Невзоров и его супруга получили украинские паспорта. Журналист получил документы «за выдающиеся заслуги перед страной».

Сложившуюся ситуацию решил прокомментировать Запашный. Своим мнением он поделился в Telegram-канале. 

«Рекомендую лишить Невзорова российского гражданства за Бездарно проведенное время в качестве депутата Государственной Думы, работу в качестве журналиста в пользу иностранных государств и полное отсутствие уважения к России», — высказался артист. 

Невзоров неоднократно оскорблял Россию после начала специальной операции на Украине. Несколько месяцев назад он покинул родину, а позже запросил украинское гражданство. 

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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