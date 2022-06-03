Запашный предложил лишить Невзорова российского паспорта

Дрессировщик Эдгард Запашный призвал лишить российского гражданства журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ). Артист считает, что у публициста отсутствует уважение к стране.
Ранее в прессе появилась информация, что Невзоров и его супруга получили украинские паспорта. Журналист получил документы «за выдающиеся заслуги перед страной».
Сложившуюся ситуацию решил прокомментировать Запашный. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
«Рекомендую лишить Невзорова российского гражданства за Бездарно проведенное время в качестве депутата Государственной Думы, работу в качестве журналиста в пользу иностранных государств и полное отсутствие уважения к России», — высказался артист.
Невзоров неоднократно оскорблял Россию после начала специальной операции на Украине. Несколько месяцев назад он покинул родину, а позже запросил украинское гражданство.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами