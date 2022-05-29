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Запашный посмеялся над жизнью Панина в Италии

Запашный посмеялся над жизнью Панина в Италии
prt scr youtube.com/вМесте

Народный артист России, телеведущий и дрессировщик Эдгард Запашный иронично высказался о жизни актера Алексея Панина в Италии.

Звезда сериала «Жмурки» Панин уже давно покинул родную страну. Последние годы он проживал в Испании с одной из своих дочерей. После переезда у актера практически не осталось работы, он неоднократно жаловался, что сводит концы с концами.

Недавно Панин рассказал о том, что приехал погостить в Италию, однако из-за отсутствия денежных средств не стал искать себе жилье, а просто решил переночевать на улицах Рима. 44-летний актер провел ночь в компании бездомных. Эту новость прокомментировал Запашный в своем Telegram-канале, припомнив Панину оскорбительные высказывания в адрес России.

«Оскорбляешь страну, уезжаешь за границу, и вот тебе римское счастье», — написал дрессировщик.

Ранее Запашный раскритиковал Панина за слова о том, что День Победы уже давно потерял смысл в России. Дрессировщик заявил, что актер заслуживает «хорошего пинка от ветерана».

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RusNewsToday24
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