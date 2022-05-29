Запашный посмеялся над жизнью Панина в Италии

Недавно Панин рассказал о том, что приехал погостить в Италию, однако из-за отсутствия денежных средств не стал искать себе жилье, а просто решил переночевать на улицах Рима. 44-летний актер провел ночь в компании бездомных. Эту новость прокомментировал Запашный в своем Telegram-канале, припомнив Панину оскорбительные высказывания в адрес России.