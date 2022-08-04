Запашный отреагировал на «мечты» Хаматовой построить карьеру в Голливуде

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал новость, что актриса Чулпан Хаматова обзавелась агентом в США. Кинодива хочет построить карьеру в Голливуде.
Запашный придерживается жесткой позиции по отношению к уехавшей из России Хаматовой. Он не стал предсказывать, как сложится судьба обосновавшейся в Латвии звезды, добавив, что карьера в Голливуде — «это уже второй вопрос».
«Чулпан уже осудили за последнее время тысячу раз. Это правда. Я про Хаматову уже все сказал. Сам я в Америке был несколько раз. Правда, не с гастролями», — заявил Teleprogramma.pro дрессировщик.
Хаматова после переезда из России стала служить в Новом рижском театре. Актриса уже получила главную роль в постановке иностранного режиссера.