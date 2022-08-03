Запашный осудил выходку Вайкуле на концерте в Литве

Дрессировщик Эдгард Запашный резко воспринял поступок певицы Лаймы Вайкуле, которая вышла на сцену в Латвии с украинским флагом. Мнение он выразил в своем Telegram-канале.
«Вот еще одна сняла маску! Лайма Вайкуле развернула украинский флаг на концерте в Латвии. А теперь – давай, до свидания», – возмутился Запашный.
Накануне Вайкуле дала концерт в литовском городе Паланга. В конце своего выступления певица растянула флаг Украины, выразив таким образом свое отношение к спецоперации РФ. Поступок артистки возмутил не только Запашного, но и многих пользователей Сети.