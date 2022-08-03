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Запашный осудил выходку Вайкуле на концерте в Литве

Запашный осудил выходку Вайкуле на концерте в Литве
globallookpress/Aleksandr Gusev

Дрессировщик Эдгард Запашный резко воспринял поступок певицы Лаймы Вайкуле, которая вышла на сцену в Латвии с украинским флагом. Мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Вот еще одна сняла маску! Лайма Вайкуле развернула украинский флаг на концерте в Латвии. А теперь – давай, до свидания», – возмутился Запашный.

Накануне Вайкуле дала концерт в литовском городе Паланга. В конце своего выступления певица растянула флаг Украины, выразив таким образом свое отношение к спецоперации РФ. Поступок артистки возмутил не только Запашного, но и многих пользователей Сети.

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RusNewsToday24
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