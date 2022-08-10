Запашный объяснил, кто накажет российских звезд за рукоплескания Украине

«Я убежден, что зритель сам будет показывать их правоту или неправоту. Мы с вами это уже видели на «Зенит-Арене», когда группу «Би-2» очень плохо приняло футбольное сообщество. Поэтому, уверен, что их концерты постепенно будут сходить на нет. Очевидно, что подавляющее большинство наших с вами соотечественников имеют другую точку зрения. Популярность этих людей в ближайшее время скатится. Они будут вынуждены искать другие пути или точки», — констатировал собеседник НН.