Запашный объяснил, кто накажет российских звезд за рукоплескания Украине

Россияне сами сполна накажут отечественных звезд, которые высказываются против собственной страны и сограждан, заявил знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с «Народными Новостями».
Некоторые отечественные звезды, открыто выступившие с антироссийскими и проукраинскими заявлениями, продолжают спокойно выступать в России, отметило издание Readovka. Журналисты выяснили, что организаторы концертов за пределами Петербурга и Москвы нередко готовы предоставлять подобным артистам площадки.
Что же касается двух столиц, то здесь выступления организовать сложнее, поэтому концерты часто проходят в подпольном формате. Как уточняет издание, этими схемами активно пользуются музыкальные коллективы «АлоэВера», «Кис-Кис», «Кровосток» и другие.
Вызывает очень сильное удивление, когда иностранец выступает в стране, но отрыто критикует государственную политику, считает народный артист России, дрессировщик, телеведущий Эдгард Запашный. Он привел в пример британскую группу Pink Floyd, которая ездит с концертами по США, а фронтмен коллектива жестко высказывается о политике президента Джо Байдена.
Концерты британцев не отменяют, против них не вводят каких-либо ограничений. Судя по всему, полагает наш собеседник, именно в этом заключается «свобода» для американцев.
В России решили действовать иначе, считая, что иностранцы, зарабатывающие в России, не имеют права осуждать выбор людей, живущих здесь. Однако, в отношении российских звезд, придерживающихся антинародной точки зрения, должны действовать иные механизмы.
«Мы говорим о соотечественниках — людях с русскими паспортами. Все, что сделано в отношении обладателей иностранных паспортов, а многим из них запрещен въезд в Россию на 50 лет — та же Лобода, Потап, Настя Каменских, — я целиком и полностью поддерживаю. Что касается наших, русских, если их высказывания, мнения не нарушают законов Российской Федерации, они имеют право. Это и есть демократия, свобода, когда люди могут выражать свою точку зрения», — полагает артист цирка.
Нет необходимости вводить какие-либо запреты, поскольку россияне сами накажут отечественных звезд, которые придерживаются чуждой им точки зрения. Зритель голосует «ногами». Это уже почувствовали сбежавшие из России в США музыканты Little Big: билеты на их концерты не подаются, организаторы отменяют запланированные мероприятия. Так будет и с другими.
«Я убежден, что зритель сам будет показывать их правоту или неправоту. Мы с вами это уже видели на «Зенит-Арене», когда группу «Би-2» очень плохо приняло футбольное сообщество. Поэтому, уверен, что их концерты постепенно будут сходить на нет. Очевидно, что подавляющее большинство наших с вами соотечественников имеют другую точку зрения. Популярность этих людей в ближайшее время скатится. Они будут вынуждены искать другие пути или точки», — констатировал собеседник НН.
Многие российские звезды позволяют себе говорить «лишнего», продолжил дрессировщик. По его мнению, необходимо внимательно следить за этими высказываниями на предмет их соответствия законам. Кроме того, следует ограничить доступ подобных людей к государственным средствам.
«Мне этих людей не понять, мне чужда эта «свобода слова». Нужно быть внимательными, начеку, реагировать соответственно. Но говорить о запрете их работы — частной деятельности, я бы не стал. Однако, если люди работают с подобной точкой зрения «на федеральных деньгах» — с госучреждениями, федеральными телеканалами, поддерживаемыми государством театрами, — я бы ограничил их деятельность. Не нравится политика государства — не должен иметь возможность работать на деньги этого государства», — резюмировал Запашный.
Антироссийски настроенные звезды отталкивают от себя поклонников из РФ не только провокационными высказываниями, но и поступками. Так, украинская певица Ани Лорак отказалась возвращать россиянам деньги за отмененный концерт.