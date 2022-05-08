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    Запашный высказался о будущем уехавшей в Латвию Хаматвой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Запашный высказался о будущем уехавшей в Латвию Хаматвой

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный высказался об актрисе Чулпан Хаматовой. Он предположил, что в Латвии ее ждет не самая радостная жизнь, и артистка это уже поняла.

    По словам Запашного, Хаматова уже осознала, что в Латвии ей не удастся зарабатывать также хорошо, как в России — не случайно она запустила продажу онлайн-курсов. Недавно актриса вошла в труппу Нового Рижского театра. Дрессировщик отметил, что на новом месте ее заработок будет несопоставим с тем, что был у нее в «Современнике».

    «Увидел сегодня новость о том, что Чулпан Хаматова делает большую скидку теперь на свои онлайн-уроки по актерскому мастерству, и поймал себя на мысли, что, уехав в Прибалтику, видимо, она не получила то, на что рассчитывает: тех денег, которые она получает сейчас там, ей сильно не хватает, поэтому теперь Хаматова делает ставку на заработок в Сети и готова даже предоставлять серьезные скидки», — объяснил он в разговоре с ФАН.

    Также Запашный добавил, что ему совершенно не жаль покинувших страну звезд. Он убежден, что артисты получили по заслугам.

    Находясь в Латвии, Чулпан Хаматова несколько раз выступила с резкими высказываниями в адрес России. Она также раскритиковала звание народной артистки, сама при этом являясь обладательницей этой регалии.

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