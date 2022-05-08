Запашный высказался о будущем уехавшей в Латвию Хаматвой

«Увидел сегодня новость о том, что Чулпан Хаматова делает большую скидку теперь на свои онлайн-уроки по актерскому мастерству, и поймал себя на мысли, что, уехав в Прибалтику, видимо, она не получила то, на что рассчитывает: тех денег, которые она получает сейчас там, ей сильно не хватает, поэтому теперь Хаматова делает ставку на заработок в Сети и готова даже предоставлять серьезные скидки», — объяснил он в разговоре с ФАН.