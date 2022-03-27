Запашный обвинил в лицемерии критикующего Россию Барских

По словам

Эдгарда Запашного, нельзя ни в коем случае в будущем пускать Макса Барских на

территорию РФ, даже если украинец будет просить прощения, «как это принято у

таких людей, как он, которые переобуваются на лету». Известный дрессировщик

уверен, что творчество певца-русофоба мало кому будет интересно в других

странах.