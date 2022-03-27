Запашный обвинил в лицемерии критикующего Россию Барских

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Народный
артист РФ, генеральный директор Большого московского государственного цирка на
проспекте Вернадского Эдгард Запашный призвал запретить въезд на территорию
России украинскому певцу Максу Барских за его русофобские высказывания.
Представитель знаменитой цирковой династии заявил, что, несмотря на агрессивные
выпады исполнителя поп-музыки в адрес нашей страны, во многом способствовавшей
развитию его творческой карьеры, он продолжает петь песни на русском языке, что
говорит о его явном лицемерии.
За последнее
время многие отечественные знаменитости и деятели культуры осудили Барских за
«токсичность» в отношении российских граждан. После начала спецоперации
Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины артист заявил,
что запрещает телеканалам и радиостанциям транслировать свою музыку на
территории России. Также он отменил свои концерты в стране, отказавшись
возвращать деньги за уже проданные билеты.
В недавней беседе с корреспондентами канала РЕН ТВ,
которые представились клиентами, концертный директор Макса Барских Кирилл
Фельдман не исключил, что артист споет для российских граждан за пределами РФ и
за гонорар в долларах.
«В принципе можно было бы организовать, но
опять же мы должны понимать, что это за люди», — ответил Фельдман.
По словам
Эдгарда Запашного, нельзя ни в коем случае в будущем пускать Макса Барских на
территорию РФ, даже если украинец будет просить прощения, «как это принято у
таких людей, как он, которые переобуваются на лету». Известный дрессировщик
уверен, что творчество певца-русофоба мало кому будет интересно в других
странах.
«Пускай поет в польских и литовских
барах на русском языке, потому что ни на каком другом языке
он никому не нужен!», — высказался Запашный.
Телеведущая Яна Рудковская ранее раскритиковала Макса Барских, отменившего концерты
в России после начала 24 февраля спецоперации на Украине. Она призвала украинца
вернуть все музыкальные премии, полученные в РФ.