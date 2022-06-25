Запас хода более 1000 км и быстрая зарядка от 10 до 80 процентов за 10 минут. CATL анонсировала передовые тяговые аккумуляторы для электромобилей

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Компания CATL — известный китайский производитель тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей — анонсировала батареи нового поколения под названием Qilin. Они отличаются эффективностью использования объема (72% — и, по словам производителя, это мировой рекорд), а также высокой плотностью энергии — до 255 Вт·ч/кг. Ячейки Qilin способны хранить на 13% больше энергии, чем ячейки 4680 в электромобилях Tesla.









CATL отмечает, что Qilin запросто обеспечат запас хода в 1000 км — и даже больше. Другая, не менее важная для электромобиля особенность, — поддержка быстрой зарядки. Производитель говорит, что зарядить батарею на 70% (от 10 до 80%) можно будет всего лишь за десять минут (то есть на 700 км, если исходить из максимального запаса хода в 1000 км). Правда, для достижения такой скорости зарядки придется еще найти соответствующий терминал.





Также производитель говорит об инновационной технологии жидкостного охлаждения с увеличенной вчетверо площадью теплоотдачи, за счет чего ячейки охлаждаются гораздо эффективнее. Само собой, CATL заявила о полной термической стабильности и безопасности Qilin.









Массовое производство новых тяговых аккумуляторных батарей CATL стартует в 2023 году. Соответственно, в следующем году должны появиться серийные авто с Qilin. CATL поставляет свои аккумуляторы Tesla, Volkswagen, BMW, Nio. Что касается конкретно Qilin, то уже подтверждено их применение в электромобилях Roewe, Lotus и Li Auto.