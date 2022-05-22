Запас хода 730 км, огромный экран, разгон до 100 км/ч за 4,4 с и зарядка раз в неделю. Электромобиль BYD Tang 2022 поступил в продажу в Китае

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Сегодня в продажу поступил электромобиль BYD Tang 2022, который доступен в трёх версиях по цене от 42 250 до 51 200 долларов в Китае.

BYD Tang 2022 имеет запас хода до 730 км, время разгона от 0 до 100 км/ч занимает 4,4 секунды, доступны версии с шестью и семью местами. Автомобиль оснащён системой полного привода, интеллектуальной активной подвеской с электронным управлением Disus-C, интеллектуальной системой помощи при вождении DiPilot и DiLink4.0 (5G) и другими системами.





Интерьер выполнен в семейном стиле BYD, салон оснащён 15,6-дюймовой вращающейся панелью, новым проекционным дисплеем W-HUD и обновленной интеллектуальной системой сетевого подключения DiLink 4.0, которая поддерживает соединение 5G, а также высококачественный звук.





Второй ряд сидений также оснащен независимыми электрическими сиденьями, которые могут поддерживать регулировку в нескольких направлениях, вентиляцию и подогрев, массаж и другие функции.

Ранее официальные лица BYD сообщали, что электромобиль BYD Tang 2022 поддерживает быструю зарядку: в течение 10 минут можно продлить запас хода на 140 километров. Если ездить на автомобиле по 20 км в день, то 10-минутной зарядки хватит на неделю использования.

Запас хода 730 км имеет одномоторная версия, а двухмоторная версия мощностью 380 кВт предлагает запас хода 635 км.