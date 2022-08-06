Запас хода 700 км, длина 5,2 м и боле 500 светодиодов снаружи. Geely показала премиальный минивэн Zeekr 009, который может оказаться гораздо интереснее Toyota Alphard

Geely не только представила кроссовер Atlas нового поколения, но и показала на официальных изображениях свой новый электромобиль – минивэн Zeekr 009. Zeekr – это электрический премиальный суббренд Geely. Первый автомобиль Zeekr – Zeekr 001 – поступил в продажу в сентябре прошлого года и уже нашел 30 000 владельцев, ну а Zeekr 009, вероятно, станет второй моделью в гамме.





Zeekr 009 впервые позирует на качественных рендерах производителя – до этого демонстрировались лишь определенные элементы кузова. У минивэна задние сдвижные двери, выштамповки на колесных арках и «парящая» крыша (такой эффект создают окрашенные в черный стойки кузова). В радиаторную решетку Zeekr 009 интегрировали 154 светодиода, в оформлении задней светотехники и вовсе 402 светодиодных элемента.

Габариты Zeekr 009 – 5209 х 2024 х 1856 мм при длине колесной базе 3205. Автомобиль на 264 мм длиннее, на 174 мм шире и на 89 мм Toyota Alphard. Размеры 009 впечатляют, но и его потенциальные конкуренты на домашнем рынке едва уступают в габаритах. Сегмент премиальных минивэнов в Китае переживает настоящий рассвет: свою продукцию здесь готовы представить бренды Voyah, Hongqi, Maxus и так далее. Правда, большинство все же гибридные или чисто бензиновые модели, так что Zeekr 009 есть, чем выделиться.





Минивэн будет доступен как 6-, так и в 7-местном исполнении. Данных о мощности силовой установки нет, но известен запас хода – около 700 км. Учитывая немалые габариты и массу (все электромобили тяжелее бензиновых аналогов), можно думать, что здесь будет использоваться тяговая аккумуляторная батарея емкостью около 130 кВт·ч. Вероятно, будет и полный привод.





Zeekr 009 будет запущен в массовое производство в течение года, цены будут объявлены ближе к старту продаж.