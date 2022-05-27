«Западу есть чему поучиться»: российские бизнесмены обменялись бесценным опытом на Петербургском Форуме Предпринимателей

Петербургский Форум Предпринимателей проходит в Санкт-Петербурге 26-28 мая. Бизнес-событие федерального уровня объединило представителей малого и среднего бизнеса со всей России. Корреспондент «Народных Новостей» посетил форум, где смог пообщаться с крупными и именитыми представителями бизнес-среды.
Форум объединил предпринимателей из различных субъектов Российской Федерации, которые приняли участие в образовательных сессиях, посетили мастер-классы, расширили и наладили деловые контакты, а также обменяться опытом со специалистами различных отраслей.
Программа мероприятия включает круглые столы, панельные дискуссии, инвест-сессии, деловые игры, мастер-классы с разбором успешных кейсов и методик оптимизации бизнес-процессов.
Во время форума у всех посетителей есть уникальная возможность познакомится с интересными и опытными людьми, которые достигли больших успехов в бизнесе, заявила генеральный директор креативного Digital-агентство Анастасия Спиридонова. По ее словам, процесс обмена опытом между предпринимателями играет очень важную роль и помогает людям получить новую информацию.
Системный архитектор компании Cyber Vision Control Максим Захаров рассказал «Народным Новостям», что залог конкурентной способности компании — это вопросы систематизации, автоматизации и цифровизации предприятий.
«Это позволяет управлять издержками и снизить зависимость от человеческого фактора в контроле качества. Залог успеха — это бизнес-модель и производственная технология в целом. Она не будет работать, если вы провалитесь. Здесь нужна цифровизация», — объяснил специалист.
На Петербургский Форум Предпринимателей пришли люди, которые хотят понять, в каком направлении строить бизнес. Они хотят получить опыт и советы от крупных бизнесменов, рассказал модератор на сессии бизнес-образования Александр Козлов.
«Знания, полученные на форуме, очень ценны, потому что присутствует широкий спектр спикеров и модераторов, которые позволяют закрыть пробелы, которые есть в различных сферах бизнеса», — объяснил наш собеседник.
Козлов отметил, что российские предприниматели обладают куда большим опытом, чем зарубежные. Бизнесмены из России смогли в короткие сроки найти решение всех трудностей и продолжили вести успешный бизнес, несмотря на введение санкций.
Бизнесмен подчеркнул, что те иностранные компании, которые ушли с российского рынка, потеряли все, что строили долгие годы. Они лишились своих них и больше не смогут строить успешный бизнес в России.
«Западные компании будут пытаться вернуться в Россию, но их место уже занято. Никто второй раз сотрудничать с теми, кто один раз бросил, не будут. Мы находим решения в любых ситуациях. То, что на Западе решается в течение месяца, в России решается в течение одного вечера. Иностранцам есть чему поучиться у российских бизнесменов», — отметил наш собеседник.