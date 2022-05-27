«Западу есть чему поучиться»: российские бизнесмены обменялись бесценным опытом на Петербургском Форуме Предпринимателей

«Западные компании будут пытаться вернуться в Россию, но их место уже занято. Никто второй раз сотрудничать с теми, кто один раз бросил, не будут. Мы находим решения в любых ситуациях. То, что на Западе решается в течение месяца, в России решается в течение одного вечера. Иностранцам есть чему поучиться у российских бизнесменов», — отметил наш собеседник.