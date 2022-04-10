Западные журналисты случайно подтвердили принадлежность упавшей на Краматорск ракеты ВСУ

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Ракета «Точка-У», упавшая накануне на вокзал в Краматорске, принадлежит
Вооруженным силам Украины. Это подтверждают фотографии, сделанные западными журналистами
с разрешения Киева, сообщил донецкий телеканал «Юнион».
Речь идет об инциденте с падением «Точки-У» в Краматорске, в
результате которого погибли десятки мирных жителей. Подчеркивается, что
принадлежность ракеты украинским военным подтвердил серийный номер орудия. Авторы
материала сообщили, что на вооружении у ВСУ имеются несколько снарядов из той
же серии.
«В Сети появился серийный номер ракеты Точка-У, упавшей
накануне на вокзал в Краматорске. Ракета 9М79-1, серийный номер Ш91579. Ранее
украинские боевики использовали ракеты из той же серии», — говорится в
сообщении телеканала.
Авторы публикации добавили, что украинским военным
принадлежат и другие ракеты. Две из них ВСУ применили в 2015 году в Алчевске и
Логвиново, а остальные — в Бердянске и Мелитополе.