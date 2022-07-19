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Западные СМИ назвали «прохладной» встречу Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии

Западные СМИ назвали «прохладной» встречу Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии
Global Look Press/ Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Власти Саудовской Аравии «прохладно» приняли в своей стране американского лидера Джо Байдена. Об этом пишут западные журналисты.

По информации СМИ, переговоры Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль Саудом была напряжена из-за периодических вопросов прессы о гибели журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Стоит отметить, что глава Белого дома не раз обвинял в убийстве обозревателя Эр-Рияд. Однако на пресс-конференции после переговоров Байден вдруг изменил свою позицию по этому поводу.

«Он, наследный принц, по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это», – заявил президент США.

Как пишут журналисты, лидеры двух стран все же подписали какой-то договор о сотрудничестве в энергетической сфере, однако подробности этого соглашения не раскрываются.

Стоит отметить, что Байден 13 июля отправился в свое первое ближневосточное турне. В ходе поездки в Эр-Рияд он намеревался убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. 

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RusNewsToday24
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