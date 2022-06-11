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Западные санкции не смогли оказать негативного влияния на работу Коломенского завода

Западные санкции не смогли оказать негативного влияния на работу Коломенского завода
Федеральное агентство новостей

Коломенский машиностроительный завод не пострадал от антироссийских санкций. Напротив, из-за программы импортозамещения общем заказов вырос, рассказал РИАМО гендиректор предприятия Игорь Мочалин.

Он отметил, что предприятие заботится не только о структурном развитии и получении заказов, но и своих работниках. Завод заметно увеличил заработную плату сотрудникам и открыл новые вакансии.

«Средний уровень заработной платы работников Коломенского завода в первом полугодии вырос более чем на 24% по сравнению с аналогичным показателем декабря прошлого года. С 1 июня были увеличены тарифные ставки и должностные оклады сотрудникам. Индексация заработной платы составила в среднем 12,4%. На сегодняшний день с учетом всех этапов повышения средняя заработная плата работников Коломзавода составляет более 60 тысяч рублей», — сказал он.

Предприятие также вкладывает средства в перевооружение производства. Только в реконструкцию цехов и приобретение высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования было направлено 10,8 млрд рублей.

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