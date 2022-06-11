Западные санкции не смогли оказать негативного влияния на работу Коломенского завода

«Средний уровень заработной платы работников Коломенского завода в первом полугодии вырос более чем на 24% по сравнению с аналогичным показателем декабря прошлого года. С 1 июня были увеличены тарифные ставки и должностные оклады сотрудникам. Индексация заработной платы составила в среднем 12,4%. На сегодняшний день с учетом всех этапов повышения средняя заработная плата работников Коломзавода составляет более 60 тысяч рублей», — сказал он.