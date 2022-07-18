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Западные наводчики руководят украинскими расчетами HIMARS — Марочко

Западные наводчики руководят украинскими расчетами HIMARS — Марочко
AFLO/Global Look Press

Западные инструкторы руководят всеми расчетами РЗСО HIMARS украинской армии. Подробности в эфире Первого канала рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Офицер подчеркнул, что информация о деятельности западных специалистов на Украине подтверждается из разных источников.

«Действительно, все HIMARS сопровождают западные инструкторы, англоязычные. Это факт», — отметил Марочко.

Помимо этого, представитель ЛНР пояснил, что удары западных РЗСО намеренно наносятся по объектам гражданской инфраструктуры.

«Касаемо того, куда они целятся: они целятся по критически важным гражданским объектам, в субботу прилетело в троллейбусное депо города Алчевска. В этом троллейбусном депо никакого военного объекта нет», — пояснил он.

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RusNewsToday24
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