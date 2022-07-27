Западные наемники рассказали о потерях и деморализации в рядах ВСУ

Американское издание Ishgal опросило десять иностранных наемников, прибывших на Украину, и подготовило подборку из их наиболее характерных ответов. Собеседники журналистов сообщили, что большая часть военной помощи Запада откровенно разворовывается, а некоторых военнослужащих ВСУ отправляют в зону боевых действий с одной винтовкой на двоих.