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Западные наемники рассказали о потерях и деморализации в рядах ВСУ

Западные наемники рассказали о потерях и деморализации в рядах ВСУ
Федеральное агентство новостей

Подразделения украинской армии несут колоссальные потери в боевых действиях против ВС РФ, их личный состав деморализован и страдает от повсеместной коррупции. Об этом рассказали иностранные наемники в рядах ВСУ.

Американское издание Ishgal опросило десять иностранных наемников, прибывших на Украину, и подготовило подборку из их наиболее характерных ответов. Собеседники журналистов сообщили, что большая часть военной помощи Запада откровенно разворовывается, а некоторых военнослужащих ВСУ отправляют в зону боевых действий с одной винтовкой на двоих.

«Я обучил более 2000 украинских солдат и, думаю, по меньшей мере половина из них уже мертвы», — признался один из наемников.

По словам другого, деморализация многих подразделений ВСУ достигла пугающих масштабов, при этом многие бойцы придерживаются неонацистской идеологии.

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