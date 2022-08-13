Западные аниматоры украли минимум пять персонажей из советских мультфильмов

Советский мультфильм про муми-троллей вышел в 1978 году, а финны выпустили анимационную версию гораздо позже, пишет «Киноафиша». Почти то же самое произошло с «Малышом и Карлсоном», которого экранизировали в Швеции лишь в 2002 году. Кроме того, советские аниматоры выпустили на экраны сказку о Коте в сапогах на десятки лет раньше представителей Голливуда.