Запад проиграл: Мира Тэрада рассказала, как США просчитались с «новым фейком» о Путине

«В субботу пришло сообщение от двух совершенно разных людей из США: один журналист-следователь, а второй независимый журналист. Они мне прислали старое видео, на котором президент России Владимир Путин выступает перед ВС РФ на параде 9 Мая. Внизу под этим видео бегут субтитры на арабском и английском языках. Там якобы переводится речь Путина о том, что он говорит о новом правопорядке. Это делается для того, чтобы люди, не понимающие русского, поверили в фейк. Субтитры на арабском сделаны для того, чтобы посеять сомнения в разуме жителей арабского мира», — рассказала Тэрада.