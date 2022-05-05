Запад проиграл: Мира Тэрада рассказала, как США просчитались с «новым фейком» о Путине

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Западные СМИ с завидной регулярностью тиражируют фейки, направленные против России, чтобы выставить страну в неблагоприятном свете. Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада рассказала «Народным Новостям», на какие ухищрения готовы пойти США и Европа ради своих целей.
Пресс-конференция, посвященная фейкам, которые тиражируют западные СМИ, прошла в медиацентре «Патриот». Участие в мероприятие приняла глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, журналист-международник Аббас Джума, военный корреспондент Рассел Бентли, а также переводчик Игорь Ален Биссавулу.
Поводом для обсуждения стал публикация 3 мая в британской газете The Times комментария премьер-министра Ливии Фатхи Башаги о том, что страна хочет поддержать Великобританию якобы против «российской агрессии». Позднее оказалось, что премьер-министр ничего подобного не заявлял, о чем он сообщил на своей верифицированной странице в социальной сети.
Западные СМИ постоянно публикуют множество фейков о ситуации в различных странах мира, начиная от Украины и заканчивая Мали. Но все эти случаи обмана объединяет одно – они направлены против России.
Журналист-международник Аббас Джума рассказал, что долгие годы занимался изучением фейков, распространяемых западными СМИ. По его словам, с каждым годом европейские и американские издания все меньше стараются при создании фейков.
«Раньше СМИ, клепая фейки, делали это на каком-то удобоваримом уровне. Журналистам, занимающихся развенчиванием мифов, приходилось по нескольку дней рыться в информации, чтобы показать миру этот уровень лжи. Сегодня нам и этого не надо делать — достаточно кликнуть два раза по двум разным ссылкам. Они выдают желаемое за действительное, приписывая имена политических деятелей, у которых есть верифицированные аккаунты в социальных сетях», — отметил Джума.
Военный корреспондент Рассел Бентли выразил уверенность в том, что все создатели фейков о России в скором времени понесут ответственность за распространение ложной информации. Он отметил, что такую журналистскую деятельность можно приравнять к преступлению.
«Это реальное преступление против правды, против будущего человечества. Нам нужен закон против этого», — отметил доброволец из США, приехавший в Донбасс.
Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в эксклюзивном комментарии «Народным Новостям» рассказала, что Запад делает все, чтобы внушить людям ложную информацию. Порой ради этой цели СМИ даже не проверяют факты, которые легко укажут на фейк. Таким образом Запад проиграл, пытаясь сообщить гражданам недостоверные данные.
Так, по словам Тэрады, ей пришло сразу несколько сообщений от жителей США с рассказом о том, что они видели ролик, на котором российский лидер Владимир Путин якобы говорит о новом миропорядке.
«В субботу пришло сообщение от двух совершенно разных людей из США: один журналист-следователь, а второй независимый журналист. Они мне прислали старое видео, на котором президент России Владимир Путин выступает перед ВС РФ на параде 9 Мая. Внизу под этим видео бегут субтитры на арабском и английском языках. Там якобы переводится речь Путина о том, что он говорит о новом правопорядке. Это делается для того, чтобы люди, не понимающие русского, поверили в фейк. Субтитры на арабском сделаны для того, чтобы посеять сомнения в разуме жителей арабского мира», — рассказала Тэрада.
По словам главы Фонда борьбы с репрессиями, в настоящее время все больше людей понимают, что верить западным фейкам нельзя. Она подчеркнула, что сейчас те, кто находился под гнетом, имеют смелость сказать свое слово и не согласиться с тем, что пропагандирует коллективный Запад.
«Происходит передел мира, выражение свободы. Те, кто находился под давлением и внушением, возымели смелость не согласиться с тем, что пропагандирует коллективный Запад. У Запада сейчас ничего не получается, он проиграл», — подытожила наша собеседница.