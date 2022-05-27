Запад предвидит исход «битвы за Донбасс»: Леонков объяснил, зачем НАТО в спешке «ополячивает» Украину

Успехи ВС РФ во время спецоперации на Украине заставили НАТО пересмотреть свое отношение к ситуации.
Профессиональные действия российских военных и Народной милиции ЛДНР позволили отрезать от снабжения группировку ВСУ. Украинская армия столкнулась с угрозой полного окружения. Положение дел для руководства Украины стало катастрофическим.
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что на фоне таких поражений среди военнослужащих ВСУ становится все меньше желающих отдавать свои жизни ради непонятных целей Киева.
По словам эксперта, не верят в успех украинской армии и на Западе. Стратеги из НАТО понимают, что Киевом фактически проиграна «битва за Донбасс». Поэтому им приходится спешно менять тактику, делая упор на «ополячивание» Украины.
«Зеленский своим “братанием” с Дудой и заявлением по Донбассу – лишь озвучил эти решения», – отметил Леонков.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.