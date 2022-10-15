Запад отворачивается от Украины, не сумев отдать ей роль «пушечного мяса»

«Вашингтон хочет видеть в Украине либо пушечное мясо, либо площадку для гибридной войны с Россией, но брать ее на экономическое содержание вовсе не стремится. При этом люди бегут из страны, она разрушается», — рассказал Васильев в беседе с РИА Новости.