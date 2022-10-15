Запад отворачивается от Украины, не сумев отдать ей роль «пушечного мяса»

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что Запад теряет контроль над президентом Украины Владимиром Зеленским: он просит экономической поддержки, но США имеют на Украину немного другие планы.
«Вашингтон хочет видеть в Украине либо пушечное мясо, либо площадку для гибридной войны с Россией, но брать ее на экономическое содержание вовсе не стремится. При этом люди бегут из страны, она разрушается», — рассказал Васильев в беседе с РИА Новости.
Эксперт добавил, что Киев требует от Вашингтона поставок все более сложного передового вооружения, но украинцы не смогут с ним справится самостоятельно, понадобятся специалисты НАТО. Зеленский стремиться втянуть в конфликт западных партнеров, подключить их к ведению боевых действий.
«Киев хочет поменяться с ними местами, чтобы воевали уже не украинцы, а американцы и европейцы. Это раньше Зеленский был хвостиком США, а сегодня он пытается управлять собакой», — говорится в интервью.
Васильев отметил, что значительная часть финансовой помощи США разворовывается, не доходя до конечного получателя. экономическая поддержка Киева в итоге становится все более и более бессмысленной. заключил эксперт.