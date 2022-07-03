Запад направил антироссийские санкции на снижение доходности экспорта РФ

Западные страны пытаются разработать санкционные механизмы, чтобы удержать рост цен на российские энергоресурсы. Эта мера не будет работать, пока они не достигнут полной энергонезависимости, пишет «Московский комсомолец».
По словам генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, власти Евросоюза виноваты сами.
«Едва успевшие заработать биржевые принципы расчета формулы газовых цен снова окажутся под большим вопросом, поскольку для введения предельной стоимости углеводородов Еврокомиссия будет вынуждена не мониторить каждый контракт “Газпрома” с зарубежными покупателями, а уговаривать биржевых игроками не давать ценам перейти определенную планку. Что объективно невозможно — трейдеры заинтересованы в наполнении собственного кармана и не следуют никаким международным конвенциям», — объяснил он.
Попытка ограничить доходность экспорта нефти от G7 также будет несостоятельна, так как не имеет концептуальных отличий, добавил Правосудов.