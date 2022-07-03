Запад направил антироссийские санкции на снижение доходности экспорта РФ

«Едва успевшие заработать биржевые принципы расчета формулы газовых цен снова окажутся под большим вопросом, поскольку для введения предельной стоимости углеводородов Еврокомиссия будет вынуждена не мониторить каждый контракт “Газпрома” с зарубежными покупателями, а уговаривать биржевых игроками не давать ценам перейти определенную планку. Что объективно невозможно — трейдеры заинтересованы в наполнении собственного кармана и не следуют никаким международным конвенциям», — объяснил он.