«Запад накачивает Украину оружием»: боец ДНР Лютый назвал главного виновника в обстрелах Донбасса

Ополченец с позывным Лютый рассказал журналистам, что в постоянных обстрелах Донецка виноваты США, которые накачивают Украину оружием и отдают преступные приказы.
Обстрелы Донецка со стороны ВСУ практически не прекращаются. Так, в результате последней украинской атаки на город пострадал один человек, серьезные повреждения получила школа в Куйбышевском районе.
Ополченец первой волны с позывным Лютый рассказал, что причиной постоянных обстрелов со стороны украинской стороны является накачивание ВСУ западным оружием.
«Обстрелы Донецка происходят из-за США. Это все Америка, Запад. Они командуют украинцами. Их постоянно накручивают, дают еще им вооружение и боеприпасы», — объяснил Лютый.
Лютый рассказал, что встал на защиту Донбасса в 2014 году, вступив в ряды мариупольского ополчения.
Украинские военные продолжают открывать огонь по Донецку. Удару подвергся, в частности, центр города. Одно из попаданий зафиксировано на улице Университетской, в районе кинотеатра «Звездочка».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.