«Запад может спать спокойно»: Лукашенко оценил проверку сил реагирования армии Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает, пишет БЕЛТА.
«Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся. И не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно», — сказал Лукашенко.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.