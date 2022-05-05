«Запад может спать спокойно»: Лукашенко оценил проверку сил реагирования армии Белоруссии

«Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся. И не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно», — сказал Лукашенко.