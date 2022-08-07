Занятые в некоторых отраслях россияне рискуют потерять работу до 2030 года

«В зоне риска оптовая и розничная торговля — в этой сфере до 2030 года, по расчетам ЦМАКП, могут потерять работу свыше 3 млн человек. На втором месте — обрабатывающие производства, где до 2030 года есть потенциал для сокращения более 2 млн сотрудников. В сфере строительства этот показатель равен 1,18 млн, сельского хозяйства — 1,166 млн, примерно тот же уровень уволенных может быть в транспортной отрасли», — передает Forbes.