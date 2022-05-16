«Заноза» в сердце Европы: попытки США расширить НАТО только укрепят непотопляемый Калининград

«Его слова должен прокомментировать скорее психиатр, а не политолог. Любые высказывания подобного рода говорят о том, что человек просто неадекватен. Если хоть как-то рассуждать на такие вопросы, вступление в НАТО Финляндии и Швеции точно приведет к тому, что Россия будет вынуждена усиливать военные базы и контингент в Калининградской области. Все, кто говорят, что Калининградская область будет «демилитаризирована», но поддерживает расширение Альянса, занимаются построением воздушных замков. Любое расширение НАТО приведет к укреплению военного потенциала Калининградской области», — убежден польский политолог.