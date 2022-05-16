«Заноза» в сердце Европы: попытки США расширить НАТО только укрепят непотопляемый Калининград

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«Демилитаризовать» Калининградскую область и расширить НАТО в целях европейской безопасности предложил бывший замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев, передает РИА Новости. Польский политолог Матеуш Пискорский отметил в беседе с «Народными Новостями», что действия, предложенные политиком, могут привести лишь к «обратному эффекту».
«Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке», — высказался Шереметьев.
Планы Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс должны серьезно укрепить восточный фланг военного блока, добавил польский политик. Однако, подчеркнул он, Калининград остается серьезным препятствием для НАТО на пути к полному господству в Европе.
Бывший замминистра обороны Польши является весьма скандальной фигурой, которая давно себя дискредитировала, объяснил Матеуш Пискорский. По его словам, даже на родине словам одиозного политика не придают значения.
«Ромуальд Шереметьев является отставным политиком, которого сейчас в Польше никто не воспринимает серьезно. Ранее он был преподавателем польской Академии национальной обороны. Если я не ошибаюсь, его оттуда выдворили. Это совершенно маргинальный политик, который пытается привлечь к себе внимание провокационными высказываниям подобного рода», — констатировал наш собеседник.
Даже отбросив абсурдность призывов Шереметьева, невозможно всерьез рассуждать об господстве НАТО в Европе, призывая расширить Альянс, как это делают США, продолжил специалист. Это приведет лишь к обратному эффекту — России придется нарастить свое присутствие в регионе.
«Его слова должен прокомментировать скорее психиатр, а не политолог. Любые высказывания подобного рода говорят о том, что человек просто неадекватен. Если хоть как-то рассуждать на такие вопросы, вступление в НАТО Финляндии и Швеции точно приведет к тому, что Россия будет вынуждена усиливать военные базы и контингент в Калининградской области. Все, кто говорят, что Калининградская область будет «демилитаризирована», но поддерживает расширение Альянса, занимаются построением воздушных замков. Любое расширение НАТО приведет к укреплению военного потенциала Калининградской области», — убежден польский политолог.
Ранее депутат Госдумы РФ Олег Морозов пригрозил поставить Польшу «в очередь на денацификацию».