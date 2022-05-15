«Занавес»: Захарова на примере победы Украины в Евровидении показала истинное лицо Европы

«Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азов-сталь. Европа аплодирует стоя», — написала она в Telegram.