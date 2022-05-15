...
    В тренде

    «Занавес»: Захарова на примере победы Украины в Евровидении показала истинное лицо Европы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Занавес»: Захарова на примере победы Украины в Евровидении показала истинное лицо Европы

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировал победу украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении, которое проходило в итальянском Турине.

    Участники вокального конкурса из Украины после зрительского голосования поднялись с четвертого на первое место. Захарова считает, что победа украинцев ни для кого не была неожиданной. 

    «Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азов-сталь. Европа аплодирует стоя», — написала она в Telegram.

    Ранее жители Великобритании раскритиковали результаты Евровидения. Фанаты участника Соединенного Королевства Сэма Райдера уверены, что музыкант достоин быть первым. Однако политическая ситуация оказалась на руку Kalush Orchestra.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.